Conte fa i confronti | Abbiamo recuperato 40 punti sull’Inter

in conferenza stampa ci tiene a sottolineare il gap tra il Napoli dello scorso anno e quello di quest’anno. Prende come riferimento sempre l’Inter, che oggi è capolista.PERCORSO INCREDIBILE – Dopo aver parlato a DAZN, Antonioha risposto anche alle domande dei colleghi in sala stampa in merito alla sconfitta del Napoli sul campo del Como. Il tecnico salentino ci tiene però a ribadire il percorso fatto finora dagli azzurri, tanto da ricordare il gap tra lo scorso anno e quest’anno con l’Inter. Le sue parole: «Rispetto all’Inter gli40rispetto allo scorso anno e alle altre. Stiamo facendo qualcosa di straordinario, ma ad un certo punto bisogna mantenere e non è detto che tu riesca a reggere fino alla fine. Dobbiamo dare il massimo e ci deve bruciare voi sapete che cosa.