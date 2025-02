Napolipiu.com - Conte dopo Como-Napoli: “Nella ripresa è entrata in campo un’altra squadra”

Leggi su Napolipiu.com

: “in”">Il tecnico azzurro analizza la sconfitta: “Nel primo tempo bene, poi siamo stati remissivi. C’è bisogno di tempo per crescere”. E su Lukaku frena le critiche.Ilincassa una sconfitta inattesa contro il. Al termine della gara, Antonioha analizzato ai microfoni di DAZN la prestazione dei suoi: “Il primo tempo mi era piaciuto molto,l’autogol non ci eravamo abbattuti. È sullache dobbiamo interrogarci”.Il tecnico azzurro ha evidenziato il caloseconda frazione: “Volevamo essere intensi e accettare i duelli, invece èin. Siamo stati remissivi fin dalle palle da dietro. Ci sono degli step mentali da fare, serve tempo. Il secondo tempo non è stato all’altezza.