Internews24.com - Conte amaro: «Como Napoli? Mostrato crepe mentali, sulla classifica e il match con l’Inter dico…». Poi gela su Lukaku

di Redazionenon usa giri di parole dopo, ecco le parole dell’ex Inter a Dazn ai margini della sfida di Serie A persa per 2-1Antonio– diretto avversario delnella lotta scidetto – ha parlato a Dazn dopo. Ecco le sue parole all’emittente:DOPO– «A me il primo tempo era piaciuto e molto anche perché comunque, dopo un errore come l’autogol, ci eravamo ripresi subito e subito avevamo ripreso a fare la partita. Quello che c’è da interrogarsi è il secondo tempo. Siamo entrati con i propositi ma sono rimasto nello spogliatoio. Volevamo fare la gara del primo tempo accettando duelli e portare intensità per vincere la partita. Invece nel secondo tempo è entrata in campo un’altra squadra. Subito remissiva fin dai palloni da dietro e prima invece eravamo stati oculati su ogni pallone.