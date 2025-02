Serieanews.com - Conte, altro che Milan e Roma: c’è un’ipotesi da sogno, ma deve ancora maturare

Divorzio fra Antonioe il Napoli? L’idea c’è, le alternative per il tecnico salentino pure. Ma c’è una squadra nonvenuta fuori che potrebbe far saltare il bancoche: c’èda, ma(Foto: Ansa) – serieanews.comAntonioormai lo dice senza troppi giri di parole: il suo futuro a Napoli è tutt’che scontato. Nonostante stia guidando la squadra con risultati straordinari, il feeling con De Laurentiis sembra essersi spento troppo in fretta.Il mercato invernale ha fatto da detonatore: la cessione di Kvaratskhelia, il fallimento totale delle operazioni orchestrate da Manna con la regia del presidente stesso e dell’ad Andrea Chiavelli hanno fatto storcere il naso al tecnico salentino.Già a fine gennaio, tra le righe, faceva intendere che qualcosa si era incrinato nel rapporto con il club.