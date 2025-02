Pisatoday.it - Consiglio comunale: 'partita applaudita' e incrocio pericoloso a Riglione nella seduta

Leggi su Pisatoday.it

Domani, lunedì 24 febbraio, dalle 14,30, nuovadeldi Pisa. Si inizia con i question time che, per questa, sono 4. Il primo del consigliere Luigi Sofia (Sinistra unita per Pisa) è sulla pericolosità dell'tra via Fiorentina, via Malatesta, via degli Olmi e.