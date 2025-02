Sport.quotidiano.net - Consar, inizia la volata. Ravenna a Cuneo per un posto al sole

Comincia oggi pomeriggio a(fischio d’inizio alle 18; arbitri Colucci e Armandola; diretta web in chiaro su Vbtv) lafinale della. Al termine della regular season mancano quattro turni. I giallorossi, terzi a quota 46, hanno nel mirino Prata (a +1) e la capolista Brescia (a +2). In chiave playoff, fa ovviamente gola il primo, che dà diritto all’ingresso diretto in semifinale., che nonostante la terza piazza, è la squadra che vanta il maggior numero di vittorie (17), è in flessione, avendo racimolato 4 punti nelle ultime 4 gare. Il ruolino parla di 2 vittorie casalinghe al tiebreak contro le non irresistibili Palmi e Pineto, e 2 ko contro Aversa e Brescia. Il calendario delle ultime 4 giornate propone un menù in salita:e Cantù in trasferta; Acicastello in casa; Macerata di nuovo in trasferta.