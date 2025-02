Ilrestodelcarlino.it - Congressi di Fratelli d’Italia, eletti i leader locali

Si sono svolti in vari Comuni della Provincia di Modena idi, strumenti democratici e simbolo di radicamento del partito di Giorgia Meloni sul territorio provinciale. A Ravarino ha vinto Germano Cuccoli, ex candidato sindaco e consigliere comunale; per Bomporto invece è stata l’insegnante Lisa Borgato a primeggiare; a Nonantola la vittoria è stata di Antonio Grella, consigliere comunale; infine, a Castelfranco Emilia, è stata Roberta Garibaldi, capogruppo di Frattelliin Consiglio comunale a vincere. "Siamo contenti dell’inizio della stagione congressuale che ci vedrà impegnati per il prossimo mese su tutto il territorio principale. L’obiettivo è quello di dare risposta alla partecipazione attiva dei nostri iscritti e alla condivisione di idee e dei progetti che dimostrano l’entusiasmo e la fiducia che il nostro partito continua a raccogliere nel territorio.