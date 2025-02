Quotidiano.net - Confesercenti lancia l’allarme negozi. Per ogni apertura, tre hanno chiuso

Credito asfittico, consumi in calo, giù le serrande. Avanti così e tra dieci anni le inaugurazioni deipotrebbero restare un ricordo. I numeri di, che ha analizzato i dati camerali, non lasciano spazio all’ottimismo: il 2024 è stato l’annus horribilis delle attività commerciali, con 61.634 chiusure a fronte delle appena 23.188 nuove aperture. Un rapporto di quasi tre a uno, il peggiore degli ultimi dieci anni. Pesano il rallentamento dei consumi, la difficoltà di accesso al credito, la curva demografica e l’aumento della concorrenza, in un panorama sempre più dominato da grandi gruppi e giganti dell’online. Secondo la ricerca, la crisi di natalità nel commercio è un fenomeno ormai strutturale: nel 2014 le aperture erano state 43.324, circa 118 al giorno, mentre nel 2024 si sono fermate a 63,5.