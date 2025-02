Internews24.com - Conferenza stampa Vieira post Inter Genoa: «Usciamo a testa alta, abbiamo fatto meglio rispetto al Milan. I nerazzurri possono vincere la Champions!»

di Redazione: le parole del tecnico del Grifone dopo la sconfitta rimediata in campionato contro iLadi Patrickal termine di, match della 26^ giornata di Serie A vinto daiper 1 a 0.«giocatoalla gara colmasenza punti.dimostrato di essere uniti, organizzati. Il sacrificio messo in campo mi è piaciuto».SE HO PROVATO A VINCERLA? – «Era la nostra volontà, sapevamo che era difficile tenere un’ora per i nostri attaccanti così ho deciso di cambiarli. Mi spiace per il gol preso su calcio d’angolo, siamo sulla strada giusta per rimanere in Serie A».SU ZANOLI E EKHATOR – «Hanno lavorato per la squadra, con grande sacrificio.