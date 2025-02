Internews24.com - Conferenza stampa Conte post Como Napoli: «L’Inter ha un punto in più, significa che…»

di Redazione, il tecnico nelpartita diha riso alle domande dei giornalisti e ha parlato anche delè finita 2-1 per i lariani, risultato non prevedibile viste le nette differenze di potenziale tra le due squadre. Adesso la classifica vede al comandoche stacca per uni partenopei grazie anche alla vittoria di ieri sera contro il Genoa.intervenuto inmatch, ha tirato in ballo anche i nerazzurri proprio sulla questione distacco facendo anche un paragone con l’anno scorso. Ecco di seguito le parole del tecnico. PAROLE – «Quanti punti harispetto a noi? Uno in più?che abbiamo recuperato 40 punti sulrispetto all’anno scorso. Stiamo facendo qualcosa di straordinario.