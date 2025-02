Ilrestodelcarlino.it - Condannata coppia di truffatori seriali: tra le vittime c’è un fermano

La truffa viaggiava online, ma non era sfuggita alla polizia che aveva smascherato i malviventi protagonisti dei raggiri. Per questo motivo un truffatore seriale di origini calabresi e la sua complice sono finiti davanti al giudice del tribunale di Fermo e al termine del processo sono stati condannati rispettivamente a due anni e a un anno e sei mesi per il reato di truffa aggravata in concorso. Il caso in questione aveva riguardato la vendita su un sito web di un trattore e un rasaerba usato che sembrava un’offerta davvero speciale. La vittima aveva visto, su un sito specializzato nelle vendite online, un annuncio interessante relativo ai mezzi agricoli e da giardino. Il compratore aveva proposto un’offerta economica che il venditore aveva subito accettato, comunicando contestualmente l’Iban sul quale effettuare il bonifico, oltre a fornire, per rendere più reale la sua affidabilità e serietà, un numero di cellulare e copia di un documento di identità.