Conceicao Milan, clamorosa indiscrezione: l'ex Inter a rischio esonero, sarà decisiva una partita

di Redazionepergiocatore dell’, ora il tecnico rossonero è aunaHa del clamoroso l’riportata da Repubblica questa mattina per quanto riguarda Sergio, l’attuale tecnico delnaturalmente. Bene, il portoghese dopo la sconfitta di ieri sera maturata sul campo del Torino per due reti ad uno in favore della squadra allenata da Paolo Vanoli, sarebbe addirittura a.La gara di giovedì con il Bologna potrebbe dunque diventareperPorto: una sconfitta che – in caso di un netto insuccesso – potrebbe portare all’allontanamento anticipato dell’allenatore subentrato a fine dicembre a Fonseca. I rossoneri si giocano infatti le residue speranze di rientrare in corsa Champions.