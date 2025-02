Ilfattoquotidiano.it - “Con Veronica Ruggeri è finita perché chiedevo: vogliamo una famiglia o no? Non era un sì deciso. Che stiamo a fare insieme?”: Nicolò De Devitiis a Verissimo

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

L’inviato de “Le Iene”Deè stato ospite da Silvia Toffanin negli studi di “”. Durante la chiacchierata per la prima voltaha raccontato della chiusura delle sua storia con la collega.“La nostra storia è stata molto importante, – ha affermato – ma non era più come all’inizio, ci eravamo un po’ persi. All’età di 34 anni, mi sono chiesto: ‘unao no?’ E siccome la risposta non era limpida, non era un sì, mi sono detto: ‘Che?’. Abbiamo parlato e siamo arrivati a questa decisione. Ho sempre avuto storie importanti. Sono uno che in amore si dà tanto. Ma, se mi rendo conto che non è più come all’inizio, ho anche il coraggio di lasciare andare”.L’amore per la tv viene da lontano: “Ero super fan di Alberto Castagna, con mia nonna stavo sul divano, e guardando Stranamore sognavo dianche io questo lavoro.