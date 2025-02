Bergamonews.it - Con Lookman è tutta un’altra Atalanta. Zappacosta e Retegui, gol e assist

Le pagelle di Empoli-Carnesecchi 6.5 – Un paio di buoni interventi nella prima mezz’ora per evitare grattacapi. Giallo finale per proteste evitabile sullo 0-4.Posch 7 – Sempre aggressivo in avanti, non dà respiro a Esposito. Ed è un fattore determinante anche dentro l’area avversaria.Djimsiti 7 – Sfiora il gol di testa, trova l’. Dietro giganteggia.(63’ Toloi ng)Kolasinac 7 – Cala subito la sbarra: dalle sue parti non si passa mai. Sicurezza.Bellanova 6.5 – Arriva sempre puntuale sul secondo palo, si spegne un po’ alla distanza.Pasalic 6.5 – Lavora bene soprattutto nella sua metà campo nel primo tempo, nella ripresa mette a referto l’per il pokerissimo.(76’ Brescianini ng)De Roon 7 – Scherma i trequartisti empolesi per non farli entrare mai in partita, poi si concede il lusso dell’per