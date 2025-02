Ilrestodelcarlino.it - Comunità Energetica: cercansi nuovi soci

Ai nastri di partenza la nuova asazione che unisce sostenibilità ambientale e benefici economici: sabato 15 marzo alle 10, nella Sala del Consiglio Municipale di Cavriago, si terrà il primo incontro dopo la costituzione ufficiale dellaRinnovabile “Cer Cavriago”, asazione fondata dal Comune di Cavriago insieme ad Azienda speciale Cavriago Servizi e circolo ricreativo I.Care. LeEnergetiche Rinnovabili sono un modello innovativo in cui più soggetti si uniscono per produrre, consumare e gestire insieme l’energia derivante da fonti rinnovabili. Un meccanismo virtuoso che fa ottenere un incentivo statale periodicamente versato nelle casse della Cer, e successivamente redistribuito tra i. "In una fase di aumento dei prezzi dell’energia, anche a causa della pessima gestione del passaggio al mercato libero, iscriversi a Cer Cavriago può contribuire ad alleviare la bollettadeiconsumatori e, parallelamente, a ridurre i tempi di ritorno dell’investimento per iproduttori" spiega l’assessore all’ambiente e presidente di Cer Cavriago Luca Brami.