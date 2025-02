Ilrestodelcarlino.it - Comunali, Barattoni al via tra i portuali: "La nostra Ravenna, equa e popolare"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

La ruggine sulle attrezzature di ferro, la polvere accumulata sul fondo irregolare, le pile di pallet e lamiere, addirittura una gru parcheggiata che spunta alle spalle del palco: Alessandrosceglie di dare il via alla sua campagna elettorale quale candidato sindaco all’ex officina della Compagnia Portuale. Arriva in bicicletta, come un qualunque pendolare, seguendo la pista che attraversa i giardini Speyer. "So che c’erano sedi più calde, più comode – esordisce – qualcuno mi ha anche chiesto ‘ma sit mat?’, eppure è proprio questa l’immagine diche più parla di noi: questo angolo di porto ha un grande passato alle spalle, la Darsena è oggetto di un presente di rigenerazione urbana tutto da scrivere: qui scorre l’idea che ogni spazio, e quindi ogni persona, può essere valorizzato al meglio, che nessuno è fuori posto".