Como-Napoli tensioni prima della partita | ecco cosa è successo

Calcionotizie – Tensione fuori lo stadio Sinigaglia per il lunch matchgiornata. Di seguito gli ultimi aggiornamenti sull’accaduto.Ildi Antonio Conte esce sconfitto dallo stadio Sinigaglia die cede la vettaclassifica agli uomini di Inzaghi. Una giornatasubito male, considerando l’autogol di Rahmani dopo appena pochi minuti.Poi il pari di Raspadori che sembrava aver rimesso in piedi tutto e, invece, a pochi minuti dalla fine è arrivata la rete di Diao per il due a uno finale a favore dei comaschi.Tensione fuori lo stadio Sinigaglia: tifosi delsenza bigliettoFinalmente sono giunti aggiornamenti per quanto riguarda leavvertite fuori dallo stadio nel pre-match di. Come riportato infatti da ‘Il Mattino’, alcuni tifosi azzurri si erano presentati ai controlli senza biglietto.