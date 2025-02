Spazionapoli.it - Como-Napoli, Spinazzola manda un messaggo all’Inter: l’avviso

Serie A,2-1, arrivano le dichiarazioni di Leonardonel post partita del Sinigaglia.Il passo falso dinon ha permesso aldi effettuare il sorpasso ai danni dell’Inter dopo la vittoria di ieri sera a San Siro contro il Genoa. Nulla da fare per gli azzurri che nonostante il grave errore di Rrahmani hanno pareggiato i conti con Raspadori per poi consegnarsi completamente agli avversari nel secondo tempo. A tal proposito Leonardoha rilasciato alcune dichiarazioni a Dazn.sicuro: “Il campionato non finisce nè oggi nè contro l’Inter”Rispetto all’approccio della squadra in campo:“Atteggiamento? Il primo tempo siamo stati propositivi e siamo stati bravi e calmi. Nel secondo tempo eravamo un po’ compassati e da 2-3 partite stiamo calando soprattutto sul piano mentale.