Spazionapoli.it - Como-Napoli, sorpasso dell’ultim’ora: Conte medita un cambio a sorpresa

Notizie calcioundi formazione aper: spunta un.Ilè chiamato a rispondere alla vittoria dell’Inter di ieri sera contro il Genoa, che ha momentaneamente permesso ilnerazzurro in classifica. Gli azzurri saranno impegnati aalle 12.30 con la missione di riprendersi la vetta nella cruciale giornata antecedente allo scontro diretto con i nerazzurri di sabato prossimo, che potrebbe per davvero decidere le sorti del campionato.Antonioha qualche dubbio di formazione in più rispetto al solito per questa gara, in considerazione dei tanti infortuni. Si è fermato nei giorni scorsi infatti anche Mazzocchi, che ha costrettoa far accelerare i rientri di Olivera e Spinazzola.cambia: pronto Billing!Sulla fascia sinistra è così pronto il rientro fra i titolari di Spinazzola dopo due partite, con l’uruguagio pronto a subentrare.