Spazionapoli.it - Como-Napoli, Raspadori è netto: le sue parole

Leggi su Spazionapoli.it

2-1, arrivano ledi Gianel post partita in conferenza stampa.La 26esima giornata di Serie A ha vistoaffrontarsi in una partita davvero intensa e ricca di clamorosi colpi di scena. Dall’autorete di Rrahmani fino al gol di Diao che ha inchiodato la gara sul 2-1. Nonostante nel secondo tempo ilnon sia riuscito ad ingranare ed a trovare il gol del vantaggio, Giaha svolto una buona prestazione ed ha siglato il suo secondo gol consecutivo. In conferenza stampa ha rilasciato alcune dichiarazioni.: “Dobbiamo farci un esame di coscienza, sono sempre a disposizione”Riguardo all’approccio della squadra nel secondo tempo:“Problema mentale? Sì, se si vuole stare in alto il secondo tempo non può essere quello di oggi come atteggiamento, non possiamo avere meno volontà e determinazione.