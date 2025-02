Internews24.com - Como Napoli, la mossa spiazzante di Conte: il tecnico pensa già alla partita contro l’Inter

di Redazionelascia Anguissa in panchinai lombardi: ladelpugliese versoUna sorpresa innon rischia Anguissa, diffidato e a rischio per la sfida Scudettodi settimana prossima, preferendo schierare Billing a centrocampo come titolare al fianco di Lobotka e McTominay. Una sorpresa dunque per l’allenatore pugliese, che ha deciso di non rischiare l’africano a centrocampo e tenerlo a riposo per ladi settimana prossima. Vedremo se la scelta dell’allenatore pagherà oppure i campani sentiranno l’assenza di Anugissa e magarideciderà di lanciarlo nella mischia a gara in corso.(4-3-3): Butez; Smolcic, Goldaniga, Kempf, Valle; Da Cunha, Perrone, Caqueret; Strefezza, Nico Paz, Diao.