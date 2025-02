Calciomercato.it - Como-Napoli, Conte si sfoga: “Non mi piacciono queste domande”

Azzurri sconfitti fuori casa, tutta la frustrazione da parte del tecnico al termine del matchPasso falso che pesa da parte delfuori casa contro il. I lariani superano per 2-1 i partenopei e conquistano una preziosa vittoria., le parole di Antonioal termine del match (LaPresse) – Calciomercato.itD’altro canto, per gli azzurri, è una sconfitta pesantissima, con ilche si fa scavalcare dall’Inter in classifica. Al termine del match Antonioha parlato ai microfoni di ‘DAZN’: “A me il primo tempo era piaciuto. Sul secondo tempo dobbiamo interrogarci: i buoni propositi sono rimasti nello spogliatoio perché volevamo fare un tipo di partita invece è entrata un’altra squadra. Non abbiamo fatto bene a livello di approccio e mentale. Io sono l’allenatore e devo lavorare su questo discorso”.