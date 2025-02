Spazionapoli.it - Como-Napoli, Conte non ci sta: le sue parole in conferenza

Leggi su Spazionapoli.it

2-1, arriva il commento di mister Antoniosulla partita instampa.Ildi Antoniocade al Sinigaglia di2-1 a seguito di una partita molto intensa conclusasi con una beffa targata Diao. Nonostante la delusione, l’allenatore salentino ha analizzato il match instampa. In vista del prossimo match contro l’Inter allo stadio Maradona, ilscenderà in campo da secondo in classifica dopo ben 23 giornate.stampa,sicuro: “Abbiamo recuperato 40 punti all’Inter, bisogna stare sul pezzo”Sulla prestazione della squadra e sul piano tecnico tattico e su quello mentale:“Il secondo tempo non mi ha soddisfatto. Il primo tempo è stato buonissimo. Nonostante un incidente di percorso, che ci può stare, abbiamo ripreso a giocare.