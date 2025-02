Sololaroma.it - Como-Napoli, Conte insegue l’Inter: Streaming Gratis e Diretta Live

Leggi su Sololaroma.it

Simone Inzaghi e la sua Inter sono riusciti a battere il Genoa ed ora toccherà agiocarsi il ritorno in vetta alla classifica di Serie A. Alle ore 12:30 del 23 febbraio andrà in scena la sfida delicatissima tra, valida per la 26ª giornata del massimo campionato italiano e che potrebbe iniziare ad indirizzare le sorti di questa ultima parte della stagione, in attesa poi del big match dell’1 marzo contro i nerazzurri. Il clima al Sinigaglia sarà piuttosto teso, anche perché i padroni di casa potrebbero acquistare punti necessari ad allontanarsi ancor di più dalla zona salvezza e poter iniziare a vivere il prosieguo della stagione in maniera più tranquilla. Dopo il successo ottenuto contro la Fiorentina, la formazione di Fabregas cercherà di portare maggiore continuità ai risultati, anche contro un avversario così difficile da affrontare.