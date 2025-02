Sport.quotidiano.net - Como-Napoli, Conte: "Deluso dal nostro secondo tempo"

, 23 febbraio 2025 - L'Inter chiama, ilstavolta non risponde: ilsi conferma la mina vagante del campionato battendo gli azzurri grazie alla goffa autorete di Rrahmani e al sigillo di Diao, mentre è vano per l'ormai ex capolista il guizzo di Raspadori. Le dichiarazioni diSi allunga così a 4 la striscia senza vittorie dei partenopei, che dopo 18 turni in testa cedono il primato in classifica all'Inter almeno fino allo scontro diretto previsto nella prossima giornata: non il miglior viatico prima dell'appuntamento che potenzialmente potrebbe indirizzare l'intera lotta scudetto, ma Antonioprova comunque a predicare calma pur non negando la prestazione piuttosto deludente sfoderata dai suoi. "Ilnon mi ha soddisfatto, mentre nel primo abbiamo giocato bene e siamo stati bravi a non abbatterci dopo l'autorete.