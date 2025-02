Calciomercato.it - Como-Napoli, che pasticcio di Rrahmani: la reazione dei calciatori dopo l’autogol

La gara del Sinigaglia si sblocca subito, al 7? del primo tempo, su clamoroso errore trae Meret.vale qualcosa in più dei tre punti per la formazione di Conte, che deve dare una risposta alla vittoria dell’Inter sul Genoa. Ma la gara comincia in salita, a causa di un clamoroso autogol di Amir.L’esultanza deidel(LaPresse) Calciomercato.itIl difensore kosovaro riceve palla dalla destra, lontano oltre 20 metri dalla propria parte. Diao accenna un timido pressing edecide di evitare ulteriori problemi, rifugiandosi verso Meret senza però guardare la posizione del portiere. In effetti, il passaggio del centrale delè centrale, indirizzato verso lo specchio, mentre l’estremo difensore è decentrato, spostato verso destra.La palla rotola, con Meret impossibilitato a raggiungerla.