Spazionapoli.it - Como-Napoli, botta e risposta fra le due tifoserie al Sinigaglia: toni poco amichevoli

, clima bollente al: cori tutt’altro chetra le due.Allo stadiosta andando in scena la partita tra. A decidere il match finora è stato un clamoroso autogol di Rrahmani che ha spiazzato il proprio portiere con un retropassaggio decisivo per il vantaggio dei padroni di casa e dall’altro lato un errore in fase di costruzione delcon Raspadori che ha saputo sfruttare una ghiotta occasione per il pareggio., numerosi cori dagli spalti: clima rovente alAnche sugli spalti la sfida si è fatta calda: diversi cori denigratori da una parte e dall’altra stanno condizionando la sfida anche tra la curva di casa e quella ospite. Nonostante l’accoglienza del presidente delche ha offerto una birra ad ogni tifoso delpresente allo stadio, il feeling tra le duenon è decollato.