Sport.quotidiano.net - Como-Napoli 2-1, super Diao trascina i lariani

Leggi su Sport.quotidiano.net

Roma, 23 febbraio 2025 – Brusca frenata nella corsa scudetto da parte deldi Antonio Conte sul campo del. I partenopei non riescono a rispondere alla vittoria dell’Inter di ieri sera contro il Genoa, ritrovandosi così dopo tempo immemore ad inseguire in classifica. Ildopo l’impresa di Firenze di appena una settimana fa si conferma una tra le formazioni più in forma del campionato, grazie soprattutto ai nuovi rinforzi di gennaio (su tutti) e all'estro di un giocatore capace di fare la differenza a tutto campo come Nico Paz. Primo tempo Pronti via e dopo appena 7’ un incredibile autogol di Rrahmani porta in vantaggio il. Il difensore partenopeo pecca di sicurezza e tramite uno scellerato retropassaggio trafigge un incolpevole Meret che si ritrova la palla dentro il sacco senza poter opporre alcuna resistenza.