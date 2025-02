Napolipiu.com - Como-Napoli 2-1. Le pagelle

2-1. Le">Ilconquista tre punti preziosissimi che pesano in chiave salvezza, mentre ilspreca un’occasione d’oro per restare agganciato alla vetta della classifica. Una sconfitta che potrebbe costare cara nella lotta scudetto.– Vittoria di carattere e cinismoButez 6Non può nulla sul gol di Raspadori ma si fa trovare pronto quando serve, soprattutto nelle uscite alte.Smolcic 6Buona solidità difensiva e attenzione nelle coperture. Tiene bene Lukaku per gran parte del match.Kempf 5,5Qualche errore di posizione che rischia di complicare la partita, ma viene salvato dai compagni di reparto.Goldaniga 5,5Alcune sbavature difensive che potevano costare care. Manca di lucidità in certi momenti chiave.Valle 6,5Uno dei migliori della difesa comasca. Attento nelle diagonali e preciso in fase di impostazione.