Juventusnews24.com - Como Napoli 2-1, i ragazzini terribili di Fabregas mandano KO Conte: Diao e Nico Paz regalano tre punti

di Redazione JuventusNews242-1, idiconquistano tre: il resoconto della sfida di Serie ATermina2-1. Il match che apre la domenica di Serie A si è sbloccato con un autogol clamoroso dei partenopei che hanno poi trovato il pareggio con Raspadori. Nel secondo tempo ancora in rete il classe 2005su assist diPaz, autore di una grandissima partita.La Juve sarà impegnata questa sera alle 20:45 sul campo del Cagliari per continuare a vincere in campionato.Leggi su Juventusnews24.com