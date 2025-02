Anteprima24.it - Como-Napoli 2-1: gli azzurri cadono e l’Inter si prende la vetta

Tempo di lettura: 2 minutiIldi Antonio Conte inciampa ae consegna alil primato in classifica. Dopo tre pareggi consecutivi, glisubiscono una sconfitta per 2-1, maturata tra errori clamorosi e occasioni sprecate. Una caduta che rende ancora più infuocato lo scontro diretto di sabato prossimo al Maradona.Partita – La gara inizia nel peggiore dei modi per il: al 7’, Amir Rrahmani, nel tentativo di servire Meret, non si accorge che il portiere non è tra i pali e firma un clamoroso autogol. Un errore incredibile, che gela glie infiamma lo stadio di. La reazione delnon si fa attendere. Dopo appena dieci minuti, al 17’, Kempf sbaglia sul retropassaggio di Da Cunha, Raspadori è lesto a rubargli il pallone e con un destro preciso batte Butez, riportando il match in parità.