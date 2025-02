Lapresse.it - Como-Napoli 2-1, decide un gol di Diao: i partenopei perdono la vetta della classifica

Caduta delche viene battuto dalper 2-1 al ‘Sinigaglia’ e perde la. Nella gara valida per la 26ma giornata lariani in vantaggio grazie a una clamorosa autorete di Rrhmani al 7? e pareggio al 17? firmato da Raspadori. Nella ripresa ilmanca un paio di occasioni per compiere il sorpasso e i lariani tornano in vantaggio conal 77? per il gol che vale la vittoria.Ilresta a 56 punti, scavalcato dall’Inter ora capolista con 57 punti. Il, alla sua seconda vittoria consecutiva dopo il successo sulla Fiorentina, si porta a 28 punti.