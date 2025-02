Internews24.com - Como Napoli 2-1, Conte affonda e perde la vetta! La classifica aggiornata Serie A, cosa cambia per l’Inter…

Como Napoli 2-1, Antonio Conte affonda e perde la vetta! La classifica aggiornata Serie A, cosa cambia per l'Inter

E' successo di tutto in questo Como Napoli 2-1, partita visionata con attenzione da parte dell'Inter di Simone Inzaghi (avversaria diretta dei campani nella lotta scudetto). Ad aprire le danze l'autogol di Rhamani al minuto numero sette, seguito – dieci giri di orologio più tardi – dal pareggio di Rapsadori. Finito qui? Tutt'altro, perché a metà ripresa Diao su assist di Nico Paz (giocatore accostato ai nerazzurri) riporta i padroni di casa in vantaggio. Nel finale c'è spazio per un forcing estremo dei partenopei, ma alla fine il risultato non cambia. Vediamo la classifica di Serie A aggiornata:

La classifica di Serie A dopo Como Napoli 2-1:

Inter 57 (26 partite giocate)
Napoli 56 (26)
Atalanta 51 (25)
Lazio 47 (26)
Juventus 46 (25)
Fiorentina 42 (25)
Milan 41 (25)
Bologna 41 (25)
Roma 37 (25)
Udinese 36 (26)
Torino 31 (26)
Genoa 30 (26)
Como 28 (26)
Cagliari 25 (25)
Lecce 25 (26)
Verona 23 (25)
Parma 23 (26)
Empoli 21 (25)
Venezia 17 (26)
Monza 14 (25)