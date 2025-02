Anteprima24.it - Como, Fabregas: “Inserendo Cutrone ho fatto capire che volevo provare a vincere la partita”

Tempo di lettura: < 1 minuto“Qualsiasi cosa accada vogliamo essere offensivi, fare transizioni. Nel secondo tempo ho percepito che eravamo in un momento delladove l’entusiasmo dei tifosi della squadra era forte”. Così Cesc, tecnico del, ai microfoni di Dazn dopo la vittoria contro il Napoli. “hochela, perché no? L’obiettivo per cui scendiamo in campo è questo. Le vittorie contro Fiorentina e Napoli devono darci fiducia, ma non serviranno se non diamo continuità. Mi piace la personalità e il coraggio dei ragazzi. Abbiamo reagito agli errori. Non è solo la vittoria, ma come l’abbiamo ottenutà. La mentalità con cui l’abbiamo ottenuta. Speriamo sia solo l’inizio”.Poi conclude: “Cosa ho detto alla squadra a fine gara, nel cerchio? Non dobbiamo dimenticare che il Napoli è primo, allenato da Conte, che mi ha cambiato.