Sport.quotidiano.net - Como da sballo: Paz crea, Diao realizza. La capolista Napoli va al tappeto

Leggi su Sport.quotidiano.net

, 23 febbraio 2025 – Da alcune settimane si vedeva una crescita esponenziale del, ma pensare che i lariani potessero mettere in difficoltà e battere laera una cosa abbastanza imprevedibile. La sfida l'ha vinta Fabregas, facendo giocare ilin modo meno spregiudicato, con la squadra nel primo tempo ad aspettare ilin difesa, per poi esplodere nella ripresa con le magie di Paz e, autore del gol della vittoria. Nelforse ha pesato qualche assenza, ma la squadra che ha imposto gioco a centrocampo è stata poco efficace in attacco. La frittata Rrhamani-Meret Inizio arrembante del, ma alla prima azione buona ilcolpisce. Anzi, sono gli ospiti a farsi male da soli. Rrhamani, poco più avanti dalla lunetta di centrocampo, serve un retropassaggio verso Meret, il portiere è fuori dallo specchio e la palla s'infila in rete.