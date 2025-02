Notizie.com - Come sta Papa Francesco? Oggi niente crisi respiratorie, ma ha ancora bisogno dell’ossigeno

non ha avutonella giornata di, ma ha. Il suo percorso va avanti.sta, ma ha(ANSA) Notizie.comSu X il Santo Padre ha voluto rilasciare un messaggio di grande speranza per i fedeli e di estrema sensibilità: “In questi giorni mi sono giunti tanti messaggi di affetto e mi hanno particolarmente colpito le lettere e i disegni che mi hanno mandato i bambini. Grazie per tuta questa vicinanza e per le preghiere di conforto che ho ricevuto da tutto il mondo”.Il bollettino medico ha evidenziato che non ci sono state piùda ieri, anche se è proseguita l’ossigenoterapia ad alti flussi e la prognosi rimane riservata. Sebbene le condizioni rimangano critiche la situazione è migliorata rispetto a ieri quando si era temuto il peggio per unarespiratoria difficile da gestire a causa delle patologie pregresse di Bergoglio.