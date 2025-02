Liberoquotidiano.it - "Come ha passato la notte": la nota del Vaticano sulle condizioni di Papa Francesco

tranquilla" per, il Santo Padre "ha riposato". Lo fa sapere la sala stampa Vaticana. Notizie rassicuranti dopo la giornata di ieri, con il bollettino della sera che ha parlato di "prognosi riservata" per il Pontefice, al nono giorno di ricovero al Gemelli per una polmonite bilaterale. Il bollettino medico sempre ieri sera ha riferito inoltre di una crisi respiratoria asmatiforme prolungata, trattata con ossigeno ad alti flussi, e di una piastrinopenia con anemia, per la quale sono state effettuate trasfusioni. "Ilha un carattere forte, è un uomo reattivo e non si abbatte". Le dimissioni? "Sono argomenti che tornano fuori ogni volta, soprattutto quando c'è un lungo pontificato. Sono convinto che se avrà le forze per andare avanti, lo farà e porterà la croce fino alla fine".