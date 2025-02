Sport.quotidiano.net - Comacchiese, una chance per il sorpasso

Laoggi può superare il Mesola vincendo. I lagunari saranno di scena a Casumaro, un brutto cliente, soprattutto in questo periodo, dopo la vittoria in rimonta nel recupero di mercoledì con il Valsanterno. Un successo che in pratica taglia fuori gli imolesi dalla lotta per la promozione e indirettamente aiuta le due battistrada del Delta del Po, Mesola e. Gli ospiti saranno senza Filippo Fiorini, il grande acquisto del mercato invernale, mentre i padroni di casa dovranno rinunciare a Slimani, uno dei giocatori più in forma, ma torna a disposizione Correggiari. "Il Casumaro è una squadra scomoda, in salute, proviene da una lunga serie di risultati positivi – afferma Kevin Centonze, il capitano della formazione lagunare – Anche noi stiamo bene, arriviamo al derby con due vittorie consecutive, raccolte rispettivamente sul Bentivoglio e sul Faro".