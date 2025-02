Quotidiano.net - Coltellate al mercato. Un morto a Mulhouse: "È terrorismo islamico"

Iltorna a colpire, questa volta in Francia dopo i molteplici attacchi degli ultimi mesi in Germania. È accaduto ieri pomeriggio verso le 16 in undi, città alsaziana poco lontana dal confine tedesco, ai margini di una manifestazione a sostegno del Congo. "È stata una scena terrificante", raccontano i testimoni: un uomo armato di coltello ha improvvisamente cominciato a colpire in mezzo alla folla, urlando "Allah Akbar". Un portoghese di 68 anni è crollato a terra ed èin pochi minuti. Due ausiliari del traffico e tre vigili urbani, che hanno cercato di bloccare l’assalitore, sono stati a loro volta feriti: i primi due, colpiti alla carotide e al torace, sono in condizioni preoccupanti. "Si tratta di un attentato terroristico. Non ci sono dubbi sulla matrice islamista di questo attacco", ha dichiarato il presidente francese Emmanuel Macron, che ha espresso ai familiari delle vittime la "solidarietà della nazione".