Ilveggente.it - Colpo di scena Alcaraz, è spalle al muro: segreto svelato

Leggi su Ilveggente.it

Ildi Carlosè stato rivelato e adesso è sulla bocca di tutti: da questo momento in poi, si gioca a carte scoperte.Per certi versi sono molto simili. Innanzitutto perché hanno una passione in comune e poi perché, pur essendo giovanissimi, hanno già raggiunto l’apice del successo. A guardarli bene, però, Carlose Jannik Sinner non potrebbero essere più diversi di così. A livello di temperamento, ma anche per quanto riguarda lo stile di vita.di, èal(AnsaFoto) – Ilveggente.itL’attuale numero 1 del mondo è quieto e composto, mentre l’iberico ha una personalità un po’ più prorompente. Reagiscono a vittorie e sconfitte in maniera radicalmente diversa, poi, così come, del resto, dietro le quinte del tennis mondiale vivono due vite parallele ma abbastanza differenti sotto svariati punti di vista.