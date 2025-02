Internews24.com - Collovati rivela: «Inter? Ho un solo rimpianto»

di Redazione, l’ex nerazzurro ha ripercorso le tappe della sua carriera, soffermandosi sul momento in cui passò dal Milan all’: le paroleFulvio, ex difensore che ha vestito le maglie di Milan e di, ha recentemente condiviso ai microfoni di Oggi Sport Notizie un’importante riflessione sulla sua carriera calcistica, con un focus particolare sul suo trasferimento dalla maglia rossonera alla maglia nerazzurra.LE PAROLE DI- «Non mi sono mai pentito di questa scelta anche se negli anni in cui sono stato all’non abbiamo vinto. Prima di partire per il Mondiale con il Milan che era andato in Serie B rischiavo di perdere la Nazionale. Avevo un semi accordo con la Fiorentina, allora non c’erano i procuratori. Io partì per il ritiro pre Mondiale convinto di andare alla Fiorentina ma io non avevo ancora firmato.