Collision 23.02.2024 La vendetta di Mariah May

Benvenuti all’analisi di, registrato mercoledì dall’Arizona Financial Theatre di Phoenix. Lo show si preannuncia esplosivo con la difesa del titolo ROH di Chris Jericho contro Bandido nel main event, mentre i Death Riders metteranno in palio i titoli trios.Lo show si apre mostrandoci diversi wrestler che camminano nel backstage, tra cui Harley Cameron, Bandido, Chris Jericho che si schiaffeggia per caricarsi e Toni Storm. ImprovvisamenteMay attacca Storm con violenza, trascinandola sul palco. May colpisce Storm con una testata e poi esegue la Storm Zero sulla rampa! May prende il microfono e chiede espressamente i riflettori, dicendo “Guarda cosa mi hai fatto fare! Non hai mai saputo come scrivere un finale, quindi lo scriverò io per te col tuo sangue. Questo è il nostro momento sotto i riflettori.