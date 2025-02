Ilrestodelcarlino.it - Collegamento a internet. Rete della fibra ottica, molte richieste inevase

Mentre il mondo corre, il nostro territorio cammina, spesso costretto a regolare il passo in base alla velocità delle connessioni. Delle famiglie, certo, ma soprattutto delle aziende. A sollevare il tema è stata la consigliera regionale di Forza Italia Valentina Castaldini, in base alla cui segnalazione 78 scuole nella nostra Provincia (22 solo nel territorio comunale di Cesena) non sono ancora collegate fino al plesso con la. Un numero significativo, che è lo specchio di un quadro ampiamente migliorabile. "Il tema è reale - argomenta allargando il cerchio dell’analisi l’assessore ai lavori pubblici Christian Castorri - e in effetti il contesto attuale è frustrante sotto tanti punti di vista. A partire da quello degli uffici comunali che, per inteso, non hanno alcun margine negoziale per provare a cambiare le cose.