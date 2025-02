Ilgiorno.it - Cocciniglia, è guerra preventiva: trattamenti sulle piante di tutta Legnano (anche nei giardini privati)

, 23 febbraio 2025 – Condizioni ambientali non adatte e modificatesi negli ultimi anni, oppure insetti e malattie provenienti da lontano hanno già fatto fin troppo male al patrimonio arboreo del nostro territorio e così la tutela passa obbligatoriamente oggi da un sistema di controlli stringenti. Vanno in questa direzionegli interventi iniziati in questi giorni da Amga, che proprio venerdì scorso ha dato il via aiantiasiatica che interesseranno circa 250delle aree urbanizzate della città. Copertura totale Il trattamento di contrasto al parassita viene eseguito facendo ricorso a olio bianco ecittadini possono fare eseguire il trattamento sugli alberi della propria casa o del condominio rivolgendosi a una ditta specializzata.