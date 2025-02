Sport.quotidiano.net - Cluentina a mani vuote. Corridonia festeggia. Decisivo il gol di Pucci

0: Mazzocca, Marinelli, Bordi, Bedetta Nicola (42’st Cesaretti), Del Moro, Dutto, Atzori (30st Ruzzier),, Ulivello, Monti (13st Lattanzi) Garbuglia. All.: Fondati.: Rocchi, Giaconi (34’ st Bosetti), Torresi, Trobbiani (42’ st Troscè), Menghini, Pagliarini, Camilloni, Giordani,Pierantoni (17’ st Cappelletti), Mancini, Ibii. All.: Travaglini. Arbitro: Biagini di Pesaro. Rete: 14’. Iltorna alla vittoria in casa dopo molto tempo. Il risultato permette ai locali di arrivare in acque più tranquille. La rete scaturisce da corner quandocon un perentorio stacco di testa mette nell’angolo opposto dove Rocchi non può fare nulla. La reazione dellasi esaurisce con due corner consecutivi che non portano frutti. Da segnalare due prodezze del portiere Rocchi: la prima su punizione die la seconda sui piedi di Nicola Bedetta.