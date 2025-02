Metropolitanmagazine.it - Classifica Radio 14-20 febbraio: “Incoscienti Giovani” di Achille Lauro è il brano più ascoltato

Leggi su Metropolitanmagazine.it

Nellaelaborata da Earone sulla settimana dal 14 al 20, continua a consolidarsi l’ondata sanremese, che porta nelle posizioni più alte, Giorgia ed Olly.Recupera tre posizioni (dalla #13) ed entra in top ten Losers di Post Malone con il feat di Jelly Roll, nuovo singolo estratto dall’album F-1 Trillion, che ha ricevuto una candidatura ai Grammy Awards. In salita anche Dimenticarsi Alle 7 di Elodie, che aveva debuttato alla #48 nella precedente settimana festivaliera, raggiunge la #9. Ilunisce le due anime di Elodie: quella più classica, che richiama la grande tradizione della musica italiana, e quella più dark e ipnotica, influenzata dalla musica elettronica. La canzone racconta il viaggio di una storia d’amore importante ma travagliata, nonché il momento preciso in cui il dolore per la fine di questa relazione svanisce, portando la protagonista alla consapevolezza della crudeltà dell’amore.