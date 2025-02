Oasport.it - Classifica Coppa del Mondo sci alpino femminile 2025: Brignone in vetta, Ljutic comanda in slalom

Ladel2024-di sciincomincia sabato 26 ottobre con il consueto gigante di Soelden e ci terrà compagnia fino al 27 marzo, quando si concluderanno le Finali di Sun Valley. Si preannuncia una stagione invernale particolarmente intensa e avvincente, con tantissime gare nel folto programma di un inverno che prevede la disputa dei Mondiali.L’Italia vuole essere assoluta protagonista con tutte le sue stelle, a cominciare da Federicae Sofia Goggia. La favorita per la conquista della Sfera di Cristallo sembrava essere la statunitense Mikaela Shiffrin, ma stata scontando un infortunio. La svizzera Lara Gut-Behrami sarà chiamata a difendere il trofeo, l’altra elvetica Camille Rast e la svedese Sara Hector stanno sorprendendo.Il calendario come sempre dovrebbe essere favorevole alle amanti delle specialità tecniche (gigante e) per quanto riguarda lagenerale, ma le velociste (discesa libera e superG) si potranno giocare le loro carte durante i cinque mesi di questa annata agonistica.