Iodonna.it - Classe 1979, è la copresidente di Alternative fur Deutschland

Leggi su Iodonna.it

, Alice Weidel èdel partito di estrema destrafur. Dal 2005 e’ analista nel ramo private equity presso Goldman Sachs a Francoforte, nel 2011 effettua un soggiorno di studio in Cina sul sistema previdenziale. Lavora 2 anni per Allianz Global Investors Europe, poi si mette in proprio come consulente aziendale. Aderisce ad AfD fin dalla sua fondazione nel 2013 scalandone la gerarchia. Il suo programma politico e’ chiaro: barriere chiuse per i migranti e stop alle politiche climatiche Ue, abbattendo le pale eoliche e tornando al nucleare. Leggi anche › Heidi Reichinnek e Alice Weidel: le due anime opposte della Germania al voto iO Donna ©RIPRODUZIONE RISERVATAL'articolo Chi è Alice Weidel, leader tedesca dell’ultradestra iO Donna.