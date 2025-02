Oasport.it - Clasica de Almeria 2025, volata vincente di Ally Wollaston. Tre azzurre in top10

Va in archivio con il successo dila terza edizione delladefemminile, con arrivo a Roquetas de Mar dopo 133 chilometri. In un finale interamente pianeggiante e favorevole dunque alle velociste, la neozelandese della FDJ-SUEZ si è imposta nelladi gruppo conclusiva confermando il suo ottimo stato di forma e centrando la terza vittoria stagionale.La 24enne oceanica, campionessa iridata in carica su pista dell’eliminazione e dell’omnium, prosegue dunque il suo percorso di crescita anche fuori dai velodromi in attesa di sfidare nei prossimi mesi la sprinter più forte al mondo Lorena Wiebes.ha preceduto oggi nella corsa andalusa la svizzera Linda Zanetti (Uno-X Mobility) e la polacca Dominika W?odarczyk (UAE Team ADQ), finalizzando nel migliore dei modi il lavoro delle compagne.