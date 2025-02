Sport.quotidiano.net - Civitanovese. Sale l’urlo dei tifosi:: "Vogliamo la vittoria»

"Noiquesta". Un coro che ieri mattina si è udito forte al Polisportivo, al termine della seduta di rifinitura che laha preparato per la sfida odierna sul campo del Castelfidardo (fischio d’inizio alle 14.30 allo stadio Mancini). A scandire la richiesta erano gli ultras rossoblù che, impossibilitati a seguire la trasferta per via del divieto imposto dal Prefetto di Ancona, si sono presentati al campo d’allenamento per spronare l’undici rivierasco a suon di cori e fumogeni. Chiaramente i giocatori non si sono negati al saluto, insieme con staff tecnico e dirigenza hanno ricambiato partecipando ai battimani. L’importanza di ottenere i tre punti è chiara e se tale eventualità si verificasse si potrebbero aprire diversi e positivi scenari per la formazione adriatica.